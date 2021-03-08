Заммэра заявила, что у 43% москвичей имеется иммунитет к COVID-19

Заместитель мэра москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что почти половина жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.
«Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета <...> Антитела G имеют на сегодняшний день в среднем 42-43% москвичей», — цитирует Ракову АГН «Москва».
По данным столичного оперштаба, всего в России официально выявлено 4 333 029 случаев заражения коронавирусом среди россиян. Более миллиона из них приходятся на Москву.
В столице за минувшие сутки выявлен 1 421 случай заражения ковидом. В Петербурге — 956. Госпитализированы в столице 657 человек. Скончались 53 пациента.