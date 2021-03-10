Ученые: британский штамм коронавируса смертоноснее других его разновидностей

Британский вариант коронавируса имеет значительно более высокие показатели летальности, как показало исследование.

Сегодня ученые опубликовали результаты исследования, которое показало, что распространяющийся по миру британский вариант коронавируса B.1.1.7 на 30-100% смертоноснее предыдущих штаммов. Авторы исследования сравнивали показатели летальности британцев, заразившихся новым вариантом, и тех, кто сражался с предыдущими версиями.

Разновидность вируса из Великобритании была выявлена в сентябре 2020 года, но до декабря он не вызывал серьезных опасений у учёных. Впоследствии этот вирус нашли более чем в 100 странах, включая и Россию. В его генетическом коде содержатся 23 мутации, и некоторые из них сделали этот вариант более заразным.

Результаты исследования публикуют в British Medical Journal. В выборке из 54 906 пациентов, заражённых британским коронавирусом, зафиксировано 227 смертельных исходов. Среди точно такого же количества больных коронавирусом прежнего вида зарегистрирована только 141 смерть.