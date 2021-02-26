Вирусолог рассказал, накроет ли Россию весной третья волна коронавируса

Весна близко, вместе с ее ожиданием у россиян растет страх третьей волны коронавируса. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн поделился с Sobesednik.ru cвоими прогнозами.

Анатолий Альштейн // стоп-кадр: YouTube

– Я думаю, что может быть мы обойдемся весной без третьей волны, – говорит Альтштейн. – Если люди будут прививаться, то скорее всего третью волну можно ожидать осенью. Сейчас заболеваемость пойдет на постоянных цифрах, будет затяжное плато.

Вирусолог отмечает, что сейчас по всему миру наметился спад заболеваемости коронавирусом. Это связано и с начавшейся массовой вакцинацией в странах, и во многом с тем, что многие переболели инфекцией и имеют антитела. В России, отмечает вирусолог, вакцинация проходит плохо.

– Для прививки человеку нужно две дозы, – объясняет вирусолог. – Насколько я знаю, чтобы вакцинация влияла на эпидемическую обстановку, нужно привить хотя бы 50% населения. Мы видим снижение заболеваемости, но она может подняться, если люди не будут вакцинироваться и при появлении новых вариантов коронавируса.