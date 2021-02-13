COVID-19 за сутки в РФ: 14 861 заболел, 18 765 выздоровели, 502 умерли

За минувшие сутки в Москве выявлено 1 962 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает столичный оперштаб.
Всего в РФ зафиксировано 14 861 новый случай, 502 человека умерли, а 18 765 выздоровели.
Число бессимптомных случаев равно 10,7%.
13 февраля, суббота
12 февраля, пятница
11 февраля, четверг
За минувшие сутки в Москве выявлено 1 962 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает столичный оперштаб.
Всего в РФ зафиксировано 14 861 новый случай, 502 человека умерли, а 18 765 выздоровели.
Число бессимптомных случаев равно 10,7%.
журналист
Отчего загрустили ростовские Рэмбо? Кто знает, может, им сообщили, что предстоит боевая командировка в Москву. А может, ждали новенькие автозаки, а прислали списанные собянинские консервные банки. Ну или протестующие как-то совсем нехорошо обозвали и швырнули стаканчиком. В общем, у росгвардейца есть много поводов приуныть