Антисептики могут подорожать из-за новых требований к спирту

С конца 2020 года при производстве фармпрепаратов разрешено использовать только фармсубстанции этанола, но не этиловый спирт. Из-за этого сокращается число поставщиков сырья, пишет телеграм-канал «Без рецепта».

То есть фактически фармкомпании обязаны использовать только спирт собственного производства.

Для этого им нужно обзавестись еще двумя документами: лицензией Минпромторга на производство фармсубстанций и лицензией Росалкогольрегулирования для производства спирта.

Если раньше в России существовало четыре предприятия, которые могут производить фармсубстанции, то теперь только одно. И у него, по данным редакции телеграм-канала, неоднозначная репутация.

Предполагается, что из-за дефицита сырья на рынке могут в первую очередь вырасти цены на антисептические растворы и настойки.

В правительстве отказываются пересматривать решение по просьбе Национальной ассоциации производителей фармпродукции. Власти утверждают, что 12 месяцев до вступления новых правил в силу было достаточно для адаптации рынка.