Жители КБР больше всех ощутили на себе влияние трат на маски и антисептики

Около трети россиян почувствовали влияние на свои расходы необходимости покупать средства индивидуальной защиты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», передает ТАСС.

Эксперты сообщили, что траты на средства индивидуальной защиты в марте не повлияли на объем и структуру расходов большинства жителей страны (70,8%), однако у 21,9% респондентов «ожидаемо выросли расходы на эту статью в бюджете».

Сильнее всего траты на маски и антисептики повлияли на бюджеты жителей Кабардино-Балкарии, где об этом заявили 35% опрошенных; в Бурятии (38%) и Астраханской области (34,4%). В Москве этот показатель составил 13,5%, в Подмосковье – 28%.

Самая высокая доля участников опроса, которые заявили, что траты на средства защиты не отразилась на их структуре расходов, выявлена в Петербурге (88,9%) и Ленинградской области (100%).

Согласно результатам исследования, 7,3% респондентов отказались от приобретения других товаров из-за необходимости обеспечивать себя масками и антисептиками.

Отмечается, что опрос был проведен еще до введения в ряде регионов масочного режима.