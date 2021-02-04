Математики предсказали падение ковида к нулю в Москве уже в марте

Математики СПбГУ подсчитали, что к маю российские показатели заболеваемости коронавирусом должны приблизиться к нулю. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на справку Центра интеллектуальной логистики вуза.

Радикальное снижение новых случаев заражения возможно, если значительная часть населения, восприимчивого к ковиду, пройдут полный цикл вакцинопрофилактики.

В Москве при упомянутых обстоятельствах уровень прироста может снизиться до минимума уже ко второй декаде марта, а в Петербурге ко второй декаде апреля.

В ЕС тем временем сообщили, что союз выделил России 13 миллионов евро для поддержки наиболее уязвимых групп населения перед пандемией. Всего странам партнерам было выделено 38,5 миллиарда евро. Эти деньги будут направлены на экономическое восстановление и меры социальной защиты.