COVID-19 за сутки в РФ: 24 092 заболели, 27 311 выздоровели, 590 умерли

Динамика официальной статистики пандемии в РФ день ото дня показывает снижение по приросту новых случаев, но все так же высоко число смертельных исходов заболевания.

Столичный оперштаб сообщил, что за минувшие сутки 590 человек умерло от коронавируса. Выздоровели 27 311 пациентов, а заболели 24 092 человека.

Малым остается процент бессимптомных пациентов — 12,9%.

На Москву приходится 4 674 новых инфицированных, на Петербург — 3 253.

В столице выздоровели 5 639 человек, а скончались 79 пациентов. Всего в Москве за время пандемии заразились ковидом почти 735 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в столице сохранится режим ограничений до 21 января. Вместе с тем расширяется круг граждан, которые могут получить прививку от коронавируса в местных медучреждениях бесплатно. Теперь услуга доступна для частных предпринимателей и самозанятых.