Смерть профессора, протоколы Навального и Балагов на НВО. Новости к утру 16 января

Минюст ФРГ сообщил о передаче российской стороне протоколов допроса оппозиционера Алексея Навального. Он давал показания в качестве потерпевшего. Об этом сообщает издание DW. В германском ведомстве рассчитывают, что в России начнут расследование по факту отравления оппозиционера. Но пока здесь политика ждут только два суда.

Напомним, Навальный намерен вернуться в Россию в воскресенье рейсом «Победы». В аэропорту Внуково официально уже запретили телевизионные съемки, а ряд недоброжелателей политика выразили готовность встретить его.

Пресс-служба ВШЭ сообщила о смерти директора Института демографии Анатолия Вишневского. Он умер вследствие инфаркта после перенесенного коронавируса. Медики отметили, что им удалось восстановить работу легких одного из ведущих демографов России, но позже сбой дала сердечно-сосудистая система.

В Москве продлили до 21 января все ограничительные нормы в связи с эпидемиологической обстановкой. По-прежнему сохраняется требование о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы, ограничение работы общепита с 23 до шести часов, а также домашний режим для граждан в возрасте старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, передает «Интерфакс».

Столичный оперштаб сообщает, что теперь получить прививку от коронавирусной инфекции смогут индивидуальные предприниматели и самозанятые.

В компании Google объяснили причину закрытия YouTube-канала грозненского футбольного клуба «Ахмат». ФК попал в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США, передает РБК.

Режиссер Кантемир Балагов в своем Instagram сообщил, что войдет в съемочную команду пилотного выпуска сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us. Многосерийный фильм с постапокалиптическим сюжетом будет снят на площадке НВО.