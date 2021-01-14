Назван симптом коронавируса, который может не исчезнуть никогда

Один из характерных для коронавируса симптомов может сохраниться пожизненно, как показало исследование.

Опубликованное в Journal of Internal Medicine исследование предполагает, что существует симптом COVID-19, способный сохраняться очень долго или вообще стать пожизненным. Оказалось, что 86% пациентов с легкой формой коронавируса лишились вкуса и запаха. Значительное количество этих людей впоследствии восстановили утерянные ощущения, но некоторым этого не удалось сделать до сих пор.

Исследование показало, что 15,3% пациентов и через 60 дней не смогли вернуть себе ощущения вкуса и запаха, а через полгода на эти проблемы жаловались 4,7% пациентов. Как полагают эксперты, в некоторых случаях данные ощущения люди не смогут вернуть себе никогда, так как коронавирус вызвал необратимые изменения в мозге.

Ещё в марте 2020 года потеря вкуса и обоняния считалась симптомом коронавируса — одним из первых, который выявили учёные. Сегодня этот признак является высокоспецифичным. Если у человека появляется сухой кашель, а к нему присоединяются исчезновение вкуса и обоняния, то можно с высокой степенью точности предположить коронавирус.