Оперштаб отчитался о заметном снижении числа заболевших ковидом за сутки

За день в России коронавирус был обнаружен у 24 150 человек. Накануне был 26 301 новый случай, а днем ранее 27 039. В конце декабря число зараженных за сутки доходило до 29 тысяч человек.

Однако заметно меньшее количество и тех, кто был выписан — всего 19 847 человек. Перед Новым годом эта цифра также превышала 29 тысяч человек в сутки. При этом число смертей за день остается примерно на том же уровне — за сутки от коронавируса умерли 504 человека, передает оперативный штаб при правительстве.

Продолжает увеличиваться и официальное число активных случаев: сейчас их уже 559 399 — каждый день максимум увеличивается.

Минимум по числу зараженных за последние месяцы выявлен в Москве — всего 3 851 человек. Это почти столько же, сколько и в Санкт-Петебруге (3 738), хотя обычно показатель в столице в разы превышает питерский. При этом количество выздоровевших в Москве на прежнем уровне — 6 114 за сутки, а число умерших (77), как и в течение всех последних месяцев, находится в диапазоне от 70 до 80. Больше даже в Петербурге (80), где наоборот месяцами почти не изменяется число зараженных. При этом число выздоровевших с этими цифрами совершенно не коррелирует.