Пекин оказался скромнее: эффективность китайской вакцины от COVID-19 – 79%

Пекинская фармкомпания Sinopharm CNBG рассказала о результатах промежуточного анализа данных на третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Озвученные результаты оказались немного скромнее, чем у коллег из России и США: эффективность составила 79,34%, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.

Пекинский институт биологических продуктов, являющийся дочерней компанией Sinophrm CNBG, также уточнил, что инактивированная вакцина показала свою безопасность. Ранее она уже была одобрена В ОАЭ.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ни одна из двух зарегистрированных российских вакцин от коронавируса не скомпрометировала себя.

«Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — цитируют Голикову «РИА Новости».

Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций оценил эффективность вакцины «Спутник V» в 92%. В свою очередь, американские вакцины от Pfizer и Moderna заявили о 90-94-процентной эффективности своих вакцин.