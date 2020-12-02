Надежда Бабкина отказалась стать донором для тяжелых больных COVID-19

Надежда Бабкина рассказала в интервью NEWS.ru почему она не может сдать донорскую кровь для заболевших COVID-19. Сама артистка переболела новым коронавирусом еще в самом начале пандемии.

Донорская кровь переболевших вирусом людей содержит антитела, необходимые для терапевтической помощи больным.

«Я не могу этого сделать, у меня плохие вены», — сообщила Бабкина.

Артистка также дала советы для тех, кто уже переболел. По ее словам, людям необходима реабилитация, связанная с дыхательными и физическими упражнениями. «Должны быть профессионалы, которые отслеживают, что ты делаешь и как. Плюс ещё медицинская терапия: магнитная терапия, электрофорезы, специальные массажи для лёгких», — рассказала певица.

Напомним, что сообщения о заражении Надежды Бабкиной коронавирусом появились в СМИ весной прошлого года. Тогда близкие звезды говорили о тяжелом состоянии больной. Однако после выписки артистки многие пользователи соцсетей стали отмечать цветущий вид Бабкиной, которая мало напоминала человека, совсем недавно находившегося между жизнью и смертью, из-за чего в Сети высказывались подозрения, что на деле певица никогда не болела коронавирусом, а в больницу легла якобы ради запланированной пластической операции.