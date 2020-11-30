Новосибирские медики установили, что ВИЧ-пациенты намного легче переносят ковид

По утверждению врачей в Новосибирске, у ВИЧ-инфицированных коронавирус намного реже приводит к летальному исходу.

Соответствующие выводы сделали специалисты медучреждений области, рассказал руководитель регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД Дмитрий Капустин. «На территории наших больниц проводилось исследование, благодаря которому было выявлено, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией, несмотря на особенность инфекционного заболевания, которое должно протекать тяжелее, у большинства пациентов заболевание протекало в легкой форме», – приводит ТАСС слова Капустина. Он отметил, что с заключением российских экспертов согласны испанские коллеги.

Глава центра пояснил, что у ВИЧ-инфицированных пациентов с частичным или полным угнетением функций иммунной системы гораздо реже наблюдаются осложнения, приводящие к смертельному исходу. Капустин обратил внимание на то, что чем «агрессивнее иммунный ответ», тем тяжелее протекает болезнь.

На территории Новосибирской области в настоящий момент зарегистрировано 204 ВИЧ-пациентров с COVID-19, из них 117 переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в нескольких российских регионах ВИЧ-инфицированные пожаловались на невозможность сделать необходимые анализы в течение более чем полугода из-за нехватки тест-систем и загруженности лабораторий, занятых проведением исследований на COVID-19.