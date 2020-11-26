5 дней будут рассматривать заявки на лечение в федеральных медцентрах

Для общественного обсуждения опубликован новый порядок направления пациентов в федеральные клиники. В случае утверждения он станет актуальным с 1 января 2021 года, пишет «Медвестник».

Документы для направления в федеральное медучреждение готовит лечащий врач пациента. После врачебная комиссия клиники принимает и рассматривает заявку в течение трех дней, а далее в течение двух дней сообщает ответ.

В случае отказа в госпитализации пациент может оспорить решение, но пока не уточняется в какой именно инстанции.

Напомним, что в обновленном законе об ОМС между ФФОМС и федеральными клиниками больше не будет частных страховых компаний, все средства будут передаваться непосредственно медучреждениям из федерального фонда. Сам ФФОМС будет контролировать реализацию срелств, что вызывало недовольство у пациентских организаций.

Также в новом законе сокращена процентная ставка, которая может взиматься за сопровождение пациентов страховыми компаниями.