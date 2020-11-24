Госдума в третьем чтении приняла закон, против которого выступали онкопациенты

Частные страховые компании исключили из работы с федеральными клиниками. Качество и объем предоставляемой помощи в этих медучреждений будет контролировать сам Федеральный фонд обязательного медстрахования. Соответствующий законопроект принят в окончательном чтении в Госдуме.

Также законом сокращается объем расходов на ведение дел страховщиков с 1-2% до 0,8%-1,1% при работе в остальных медицинских инстанциях. Выходить за рамки этой ставки запрещено, пишет «Интерфакс».

Изначально предлагалось сократить ставку до 0,5-1%, но в Центробанке пояснили, что при ставке 0,8% уже большинство страховых служб будут убыточны, а при 0,7% убыточны будут все компании.

Также против законопроекта выступали пациентские сообщества, включая «Движение против рака». Там утверждали, что самостоятельный контроль ФФОМС за реализацией средств из бюджета здравоохранения станет лишь формальностью.