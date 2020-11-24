Московское здравоохранение готовы полностью оцифровать

Вице-мэр Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила о готовности столичного здравоохранения перейти к внедрению цифровых технологий на всех уровнях. Об этом пишут «Известия».

Так, в ближайшее время столица планирует отказаться от всего цифрового оборудования в медицинской сфере. «Необходимое медицинское оборудование будет докуплено в ближайшее время», — заявила Ракова.

Амбулаторное звено и скорая помощь уже подключены к системе ЕМИАС, в скором времени она будет внедрена в стационарные учреждения.

Благодаря цифровым технологиям за 10 лет время обработки вызовов скорой помощи сократилось с пяти-шести до двух минут.

Всего поставками оборудования с искусственным интеллектом будет заниматься 21 компания-разработчик. С их стороны предлагается 38 сервисов.