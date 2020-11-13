В 13 регионах при таргетной терапии рака не проводят исследования за счет ОМС

ФОМС сообщил, что в 13 российских регионах не проводились молекулярно-генетические исследования у онкопациентов, которым назначалась таргетная терапия для лечения рака. В алгоритмах лечения это практически невозможно, поэтому ФОМС делает вывод, что пациентов вынуждали проводить исследования за свой счет, хотя у стационаров есть возможность направить их на это обследование, пишет «Медвестник».

Также Фонд обязательного медстрахования сетует на то, что по сей день в России низкий показатель по назначениям дорогостоящей химиотерапии для лечения рака. Средний показатель по стране — 11,8%. Ниже всего он в Рязанской области — всего 3%. При этом все-таки отмечается, что врачи стали с меньшей опаской делать эти назначения.

За первые три квартала 2020 года также вырос объем оказания стационарной помощи для онкопациентов. Средняя стоимость лечения в условиях стационара увеличилась на 31,5% к прошлому году и составляет 100,8 тысячи рублей.