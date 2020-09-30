"Движение против рака" просит запретить ФОМСу самостоятельно себя контролировать

Правозащитное сообщество «Движение против рака» выступило против готовящихся поправок в закон «Об обязательном медицинском страховании». Предполагается, что с их принятием ФОМС получит полномочия по самостоятельной оценке качества лечения в государственных медучреждениях.

«Совершенно очевидно, что осуществление экспертизы медицинской помощи, оказанной гражданам в федеральных институтах, чиновниками Федерального фонда будет пустой формальностью, а не подлинно независимой экспертизой», — сетует председатель координационного совета «Движения против рака» Николай Дронов.

В пациентском правозащитном движении настаивают, что, если поправка будет принята, то пациенты лишатся права не только на качественное лечение, но и на его объективную оценку со стороны специалистов.

Отсутствие объективной экспертизы скажется и на том, что в медицине называется деонтологией: врачи могут начать более пренебрежительно относиться к пациентам и их интересам.

«"Чиновничий" контроль качества в подведомственных учреждениях – федеральных медицинских организациях, оказывающих сложную, высокотехнологичную помощь, приведёт к отбору платежеспособных пациентов, которых под любым предлогом принудят софинансировать лечение, и отказу в оказании необходимой помощи малоимущим гражданам», — предупреждает Николай Дронов.