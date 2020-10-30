Новый антирекорд COVID-19 в РФ: за сутки 18 283 заболели, 355 умерли

В РФ снова зафиксирован рекордный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего за сутки выявлено 18 238 новых случаев COVID-19. 5 268 из них были обнаружены в Москве, передает столичный оперштаб. На искусственной вентиляции легких в Москве сейчас находятся 339 пациентов.

Выздоровели в России за минувшие сутки 14 519 человек. 355 человека умерли.

В Нижегородской области количество суточного прироста перевалило за показатель в 400 человек. В Подмосковье заболели 524 человека, а в Петербурге — 801.

Отмечается, что 22,3% из числа выявленных заболевших не имели никаких симптомов заболевания.