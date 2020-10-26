Вакцина "Спутник V" вызывает побочные эффекты у каждого седьмого

Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург в эфире федерального телевидения заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15% людей, или у одного из 6,7 человека.

«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как не трудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — цитирует главу центра РБК.

По словам ответственного за создание вакцины эксперта, о серьезных побочных эффектах речи не идет: у 15% привившихся наблюдается повышенная температура порядка 38℃, а также покраснение в месте ввода препарата, боль в мышцах и головная боль. Он заверил, что это стандартные побочные эффекты для любой вакцины.