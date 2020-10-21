Минздрав приступил к переводу МКБ-11 на русский язык

Министерство здравоохранения РФ приступило к четырехступенчатому переходу на МКБ-11 (Международную классификацию болезней 11 пересмотра), пишет «Медвестник» со ссылкой на директора ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Ольгу Кобякову.

Первым этапом станет перевод МКБ-11 на русский язык. Общий же период внедрения системы классификации болезней займет порядка пяти лет.

Самый трудоемкий процесс — приведение всей нормативно-справочной системы и отчетной статистической документации под актуализированный список диагнозов.

Отмечается, что Международная классификация болезней в новом пересмотре изменилась не только в части списка болезней, но и в плане формата его представленности. Если раньше модель была «каталожной», то теперь ее структура поможет оцифровать глобальные объемы данных по всему миру.

ВОЗ учла, что процесс внедрения в ряде стран займет много времени, поэтому рекомендовано завершить все процессы до 2027 года.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в некоторых странах содержательные претензии предъявлены к новым трактовкам некоторых явлений в сфере психиатрии и сексуального здоровья.