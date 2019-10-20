До 2027 года систему здравоохранения в РФ адаптируют под МКБ-11

Директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Екатерина Какорина заявила о готовности плана по переходу на МКБ-11, сообщает «Медвестник».

Очередной пересмотр классификации болезней был утвержден рабочей группой ВОЗ в мае, а приступить к его использованию во всемирной организации рекомендуют с 1 января 2022 года. Но из-за сложности перехода ВОЗ увеличила этот период на пять лет.

Число классов болезней в обновленной МКБ будет увеличено с 21 до 26. Среди новых групп появились классификации «болезней сна и бодрствования» и «состояния, связанные с сексуальным здоровьем». По просьбе специалистов из восточных стран в список также включили необязательный класс «традиционной медицины».

Некоторые диагнозы разделили. Так, болезни крови и иммунной системы теперь делятся на «болезни крови и кроветворных органов» и «нарушения иммунной системы».

Наиболее сложным в содержательном смысле, по словам Екатерины Какориной, будет согласование с российскими психиатрами и судебными медиками обновленных трактовок педофилии и гендерной дисфории.

Для перехода на МКБ-11 российскому здравоохранению необходимо будет адаптироваться как в техническом плане, так и в документационном. Согласовывать изменения будут с профильными медицинскими институтами и главными специалистами Минздрава.