Вакцина "Спутник V": В Госдуме выдвигают на Нобеля, но эксперты задают вопросы

В думском комитете по охране здоровья предложили выдвинуть на Нобелевскую премию создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» в центре имени Гамалеи, пишет «РИА Новости».

Зампред комитета Леонид Огуль пояснил, что это научное изобретение сложно переоценить. «Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом», — говорит Огуль.

Однако такого же великодушия по отношению к российским вакцинальным экспериментам не испытывают в НП «Национальное агентство по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе». Президент организации Алексей Старченко направил в Минздрав письмо с просьбой прокомментировать безопасность «Спутника V».

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«В каких клетках организма человека происходит встраивание гена белка S вируса SARS-CoV-2 в геном? Есть ли 100%-ная гарантия того, что встраивание этого гена не произойдет в стволовые клетки, в том числе костного мозга? Имеется ли 100%-ная гарантия того, что встраивание гена в стволовые клетки не приведет к появлению клона опухолевых клеток?» — цитирует Старченко «Медвестник».

Эти и ряд других вопросов вызывают опасения по поствакцинальным осложнениям, в том числе отложенным. Сейчас проводится пострегистрационное исследование вакцины на 40 тысячах участников старше 18 лет.