"Тряханет по полной": Игорь Гундаров рассказал, какой вирус придет на смену COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции, мягко говоря, перевернула весь привычный человечеству уклад вещей. Разумеется, что и эпидемическая обстановка на планете с весны 2020 года еще долго будет считаться довольно напряженной, причем напряженность эта не исчезнет даже в том случае, если ученым удастся создать и повсеместно распространить эффективную вакцину от COVID-19.

В то же время, ученые уже неоднократно утверждали, что с вырвавшимся на свободу коронавирусом человечеству теперь придется жить всегда, периодически сталкиваясь с локальными вспышками этого заболевания. Отдельные специалисты считают, что спустя какое-то время COVID-19 превратится в обычное сезонное заболевание и по степени потенциальной угрозы ничем не будет отличаться от уже привычных многим гриппа или ОРВИ.

Разумеется, существуют и более пессимистичные прогнозы, согласно которым постоянно развивающиеся и мутирующие вирусы в условиях современного мира получают все больше возможностей для быстрого распространения, что может стать причиной новых пандемий с еще более серьезными последствиями, чем спровоцировала эпидемия коронавируса.

К примеру, как утверждает известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, борьба с микробами и вирусами ведется уже давно, причем, побеждая один вирус, человечество становится уязвимым перед другой угрозой. В качестве примера специалист даже привел ситуацию с массовой вакцинацией от вируса гриппа, после которой статистика заболеваемости пошла на спад, однако резко возросла обращаемость с острыми респираторными заболеваниями. Похожая ситуация, убежден Гундаров, может сложиться и с борьбой против COVID-19. Избавление от этой угрозы, подчеркивает эксперт, может привести к высвобождению куда более опасного вируса MERS-CoV, обладающего повышенными показателями по смертности, что доставит миллионам людей еще больше проблем.

«Советская школа всегда исходила из того, что мир — сложный механизм. У микробов также имеется свой мир со своими законами и внутренней борьбой. Разные типы вирусов можно представить как племена, которые конкурируют между собой или помогают друг другу.

В частности, грипп и коронавирус — конкуренты: там, где больше болеют гриппом, нет коронавируса, и наоборот. В начале 90-х мир решил побороть вирус гриппа, и началась массовая вакцинация. В результате количество обращений с данным заболеванием стало снижаться с миллионов до десятков тысяч. Нам действительно удалось практически победить вирус гриппа.

Далее стоит посмотреть на обращаемость с ОРЗ — она не упала, она росла. Смертность от пневмонии начала расти. Грипп исчез, а обращаемость с ОРЗ выросла — что случилось?

Как только человечество победило грипп, на авансцену вышли коронавирусы. Среди этой группы победу одержал SARS-CoV-2 с низким показателем смертности и завоевал пространство.

Мы победим SARS-CoV-2, после чего на свободу вырвется MERS-CoV с очень высоким показателем смертности, который сейчас затаился и ждет своего часа. Он подождет 5-10 лет, и тогда нас тряханет по полной», — заявил Игорь Гундаров.