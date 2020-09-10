Названа лучшая диета для защиты от ревматоидного артрита

Средиземноморская диета с высоким содержанием овощей, цельнозерновых, рыбы и оливкового масла не только помогает жить дольше, но и предотвращает ревматоидный артрит у бывших и нынешних курильщиков. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое в первую очередь поражает суставы. Предыдущие исследования показывали множество преимуществ для здоровья, связанных со средиземноморской диетой, богатой злаками, овощами, морепродуктами и умеренным количеством молочных продуктов, мяса и вина.

Результаты анализа, опубликованного в журнале Arthritis & Rheumatology, показывают, что популярная в Италии, Испании и Греции диета также может помочь предотвратить ревматоидный артрит у активных и бывших курильщиков. Под наблюдение ученых попали 62 629 женщин из Франции, с 1990 года принимавшие участие в анкетном исследовании по употреблению пищи. У 480 из них с годами развился ревматоидный артрит.

Исследователи обнаружили, что следование средиземноморской диете не было связано с риском ревматоидного артрита в целом. Однако курившим ранее или курящим женщинам диета помогала уменьшить риск болезни. В целом, зафиксировано 383 случая ревматоидного артрита на один миллион человек в год среди тех, кто строго придерживается средиземноморской диеты, по сравнению с 515 случаями на миллион у сторонников других типов питания.