Сергей Собянин рассказал Путину о том, что сделал прививку от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Об этом он рассказал во время прошедшей в формате видеоконференции встречи с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас, действительно, в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», – заявил Собянин, отвечая на вопрос главы государства, сделал ли он прививку. По словам столичнгого градоначальника, сейчас он чувствует себя нормально.

Как пишет РБК, вслед за Собяниным вакцинировались вице-мэры Москвы Анастасия Ракова и Владимир Ефимов.