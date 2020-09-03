Лечение орфанных пациентов будут финансировать за счет налога с богатых

Президент РФ Владимир Путин подписал поручение по итогам встречи в Общественной палате, согласно которому нужно разработать механизм финансирования медпомощи детям с редкими заболеваниями за счет новой налоговой статьи.

Речь идет о 15%-ном налоге на доходы физических лиц свыше 5 миллионов рублей (за первые 5 миллионов этот налог не взымается). Установить такую налоговую ставку для богатых граждан президент Путин поручил правительству в июле.

Разработкой такого механизма должны заняться в Общественной палате и предоставить документ до 1 ноября, пишет «Медвестник».

Предполагается, что принятая мера позволит выручить на лечение орфанных заболеваний порядка 60 миллиардов рублей.

Лечение редких заболеваний является существенной нагрузкой для региональных бюджетов, которые обязаны обеспечивать терапию для пациентов, чья нозология недуга не проходит по ОМС. Цены на препараты для лечения таких болезней превышают сотни тысяч и миллионы рублей.