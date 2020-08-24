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24 августа, понедельник

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[15:11]В Ивановской области снимают режим самоизоляции для пенсионеров
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23 августа, воскресенье

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[16:49]Лавров заявил, что белорусы могут решить свои проблемы самостоятельно
[15:42]В Минске уже собрались более 100 тысяч протестующих. Военные охраняют памятники
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22 августа, суббота

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[17:49]Минздрав Омской области: В моче Навального обнаружены кофеин и алкоголь
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В Ивановской области снимают режим самоизоляции для пенсионеров

Здоровье и дом - Здоровье
15:11, 24 августа 2020

В Ивановской области снимают режим самоизоляции для пенсионеров

В Ивановской области режим самоизоляции для людей старше 65 лет, длившийся пять месяцев, решено отменить 31 августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента здравоохранения региона Артура Фокина.

«С 31 августа мы намерены снять режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Мы понимаем, что такой длительный период самоизоляции для старшего поколения вреден в каком-то отношении», — заявил Фокин.

Он также подчеркнул, что пожилые люди по-прежнему должны соблюдать масочный режим в общественных местах, так как все еще возможен риск инфицирования.

С 23 марта в регионе действовал режим обязательной самоизоляции. Региональные власти с тех пор неоднократно продлевали выдачу больничных листов для работающих пенсионеров.

Сейчас в Ивановской области зарегистрировано 7 143 случая новой коронавирусной инфекции, 33 из которых за минувшие сутки. Выздоровели 5 890 человек, умерли 114.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Самоизоляция

Рубрика: Здоровье

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Simon Vollmeyer / Global Look Press

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