Мишустин подписал постановление о регулировании властями распространения вакцины

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» попала в список лекарственных препаратов, распространение которых контролируется государственными органами, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», — говорится в релизе.

Кроме неё, в список включены также ещё шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб. «Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов», — поясняют в правительстве.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что третий этап испытаний вакцины начнется в течение 10 дней на десятках тысяч людей. В гражданский оборот препарат попадет не ранее чем через месяц после начала этих испытаний.