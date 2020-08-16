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[11:40]Мишустин подписал постановление о регулировании властями распространения вакцины
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15 августа, суббота

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[14:37]Ефремова выписали из больницы. Пашаев не может назвать его диагноз
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[11:26]Зеленский счел некорректным возвращение Белоруссией 32 задержанных граждан РФ
[10:48]Пентагон будет заниматься расследованием случаев появления НЛО
[10:12]В НИЦ имени Гамалеи рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

14 августа, пятница

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[21:22]Министры 27 стран Европы согласны, что выборы в Беларуси сфальсифицированы
[20:35]Беларусь передала России 32 из 33 задержанных боевиков "ЧВК Вагнер"
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[19:31]"Не высовывайтесь на улицы!": Лукашенко заявил, что протесты организованы Навальным
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[17:53]Сбербанк опроверг, что будет брать деньги за уведомление о платежах по sms
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Мишустин подписал постановление о регулировании властями распространения вакцины

Здоровье и дом - Здоровье
11:40, 16 августа 2020

Мишустин подписал постановление о регулировании властями распространения вакцины
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» попала в список лекарственных препаратов, распространение которых контролируется государственными органами, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», — говорится в релизе.

Кроме неё, в список включены также ещё шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб. «Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов», — поясняют в правительстве.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что третий этап испытаний вакцины начнется в течение 10 дней на десятках тысяч людей. В гражданский оборот препарат попадет не ранее чем через месяц после начала этих испытаний.

Теги: #Мишустин #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Здоровье

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