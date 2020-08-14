Эксперт назвал золотые правила подготовки организма к вакцинации от коронавируса

Первая российская вакцина от коронавируса официально зарегистрирована, ждать вакцинации осталось недолго. Sobesednik.ru выяснил, как подготовить свой организм к прививке.

– На момент вакцинации нужно быть в относительно нормальном состоянии здоровья. Не иметь никаких острых заболеваний и температуры, в том числе ОРВИ и хронических заболеваний в стадии обострения, – напоминает первое правило подготовки к вакцинации Вадим Тарасов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета, на базе которого проходила испытания первая российская вакцина от ковида.

Эпидемиологи советуют по мере возможности за день-два до прививки избегать общественных мест и скопления людей. Это нужно, чтобы не подцепить какую-нибудь заразу, в том числе ОРВИ, чтобы во время вакцинации иммунитет работал в нормальном режиме и на него не легла двойная нагрузка.

Медик, который делает прививку, обязательно спросит о состоянии здоровья.

После регистрации вакцины в свободном доступе появилась инструкция по ее применению. Согласно инструкции, противопоказаниями являются: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период лактации, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, возраст до 18 лет.

С особой осторожностью советуют относится к прививке пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с тяжелыми заболеваниями почек и печени, сахарным диабетом, аутоиммунными заболеваниями, болезнями легких и астмой, аллергологическими реакциями, атопией, экземой.