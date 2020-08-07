В ФАС просят не включать лекарство от СМА в список жизненно важных из-за дороговизны

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев предложил не включать препарат «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии в список ЖНВЛП, пишет «РИА Новости».

Ранее включить лекарство в список препаратов, закупаемых за счет бюджета, рекомендовал Минздрав. Нижегородцев же настаивает, что препарат очень дорогой и для начала стоит решить, откуда брать на него деньги.

Одна инъекция «Спинразы» стоит 7,5 миллионов рублей, уточняет «Новая газета». При этом пациенту необходимо сделать шесть уколов в первый год.

Также существует препарат «Золгенсма» стоимостью в 2,1 миллиона долларов, но он вкалывается всего один раз. В России он не зарегистрирован, но одна из родительских пар смогла получить инъекцию для своего ребенка в Москве.