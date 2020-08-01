Минздрав: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По его словам, в настоящее время происходит подготовка документов для начала процедуры регистрации препарата. При этом плановый запуск массовой вакцинации россиян намечен на октябрь: «Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь», — передает слова главы Минздрава ТАСС.

До начала широкого применения вакцинации её проведут среди учителей и медицинских работников. Параллельно будут осуществляться дальнейшие наблюдения за результатами работы препарата.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Роспотребнадзор не рекомендовал допускать преподавателей старше 65 лет до очной работы в вузах, а также призвал обеспечить дистанционное обучение студентов заочных и вечерних отделений.