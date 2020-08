Открытие границ, невыезд Галяминой, вечерники на удаленке. Главное к утру 1 августа

По данным источников ТАСС, Россия может открыть авиасообщение со всеми странами уже с 11 августа. Как отмечается, идея обсуждалась при участии вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательного решения пока нет. Сейчас для авиаперевозок открыты границы с Великобританией, Турцией, Танзанией, а также Абхазией.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации занятий в вузах в связи с эпидемией коронавируса. Вечерников и заочников решено отправить на дистанционное обучение (изменение стоимости обучения не упоминается), а те, кто посещает университеты очно, должны менять маски каждые три часа. Причем у всех преподавателей и студентов нужно дважды в день измерять температуру, а педагогов старше 65 лет советуют перевести на работу из дома, это же относится и к хроникам.

Муниципального депутата Юлию Галямину отпустили после допроса в Следственном комитете под подписку о невыезде. Также у неё дома прошел очередной обыск, передает «Интерфакс». Её подозревают в нарушении порядка организации митинга, предъявляя «дадинскую» статью 212.1 УК РФ. Депутат уверена, что это попытка политического давления и способ не пустить её на предстоящие выборы из-за судимости. Недавно Госдума приняла закон, по которому статья 212.1 стала основанием для недопуска кандидата.

«Яндекс.Дзен» отказался рекламировать статьи «Открытых Медиа» про расследование Навального, про патриарха Кирилла и о семье пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Это обосновали запретом на продвижение «политических» материалов.

«Яблоко» намерено к середине августа провести зачистку своих рядов, исключив из партии всех, кто состоит в других политических организациях. Среди возможных кандидатов на выдворение – Дарья Беседина из «Городских проектов» ранее исключенного из партии Максима Каца, участники движения «Левое социалистическое действие», а также член СПЧ Андрей Бабушкин из «Офицеров России». Мнения опрошенных Znak.com политиков (в том числе в партии) и экспертов о правильности такого решения разделились.

Якутск окутан дымом от лесных пожаров: «В Якутск ветром принесло дым от пожаров в зоне контроля в Томпонском районе и на северных территориях, которые лежат по реке Алдан», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Сын российского миллиардера Александра Лебедева Евгений Лебедев назначен Елизоветой II пожизненным пэром верхней палаты парламента Великобритании. Напомним, что его отец владеет The Evening Standard и The Independent, является совладельцем «Новой газеты», а также планирует запустить The Independent в России (только переводные материалы).