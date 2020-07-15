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Первая фаза испытыния вакцины от COVID-19 в США дала положительные результаты

Здоровье и дом - Здоровье
12:13, 15 июля 2020

Первая фаза испытыния вакцины от COVID-19 в США дала положительные результаты

В США завершили первую фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine.

Испытания проводила биотехнологическая компания Moderna. В них участвовали 45 здоровых людей от 18 до 55 лет. Вакцина mRNA-1273 вводилась в разной дозировке группам из 15 человек по 25, 10 и 250 микрограммов. Отмечается, что у всех участников после вакцинирования выработались антитела к коронавирусу пропорционально дозировке. После повторного введения вакцины через 28 дней количество антител увеличилось.

У половины участников наблюдались побочные эффекты в виде озноба, усталости, головной боли и болезненных ощущений в месте ввода вакцины. Большинство из них проявились после повторной вакцинации.

Ученые намерены продолжать разработку вакцины, так как факторов, способных препятствовать проведению испытаний, они не выявили.

Производство вакцины от COVID-19 в США может начаться до конца августа, в России вакцина поступит в оборот 14–15 августа.

Теги: #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Здоровье

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