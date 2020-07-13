Вакцина от коронавируса может поступить в оборот в середине августа

По словам директора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, к середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний вакцины, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой.

Об этом пишет «РИА Новости».

«Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», – сказал Гинцбург.

Планируется вести наблюдение в процессе использования вакцины в гражданском обороте. При возникновении у людей каких-либо побочных эффектов Минздрав может отозвать разрешение на выпуск вакцины.

До 12 августа Росздравнадзор должен проверить партии, разрабатываемые НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.