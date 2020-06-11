Протесты в США не повлияли на развитие пандемии в стране

Массовые протесты в США не привели к усугублению эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс.

«На данный момент мы не наблюдаем роста числа новых случаев заражений коронавирусом сейчас, спустя примерно две недели после того, как начались первые протесты», — цитирует политика «Коммерсантъ» со ссылкой на Fox Business. Он отметил, что многие демонстранты использовали СИЗы и соблюдали дистанцию.

Напомним, что многие опасались, что протесты, которые начались в стране после убийства чернокожего мужчины в Миннеаполисе, могут привести к серьезному приросту заболеваний ковидом в Америке, которая и так является лидером по числу зараженных.

Сейчас число заболевших COVID-19 в Штатах превышает 2 миллиона человек. Количество смертельных случаев превышает 112 тысяч человек.