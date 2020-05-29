COVID-19 за сутки в РФ: 8 572 – заболели, 8 264 – выздоровели, 232 – умерли

Московский оперштаб сообщил, что за сутки в России было выявлено 8 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 39,4% были без клинических проявление.

В столице выявлено 2 332 случая, а в Подмосковье — 773. 369 человек заболели в Петербурге, 281 – в Нижегородской области, 230 – в Свердловской.

Полностью выздоровели и выписаны 8 264 россиянина, которым ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. 232 человека умерло.

В приложении «Моя Москва» и других сервисах навигации уже доступны расписания домов, по которым людм можно будет выходить на прогулки в Москве не далее двух километров от места проживания.