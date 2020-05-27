В Башкирии СК не нашел состава преступления в необеспечении детей лекарствами

В Башкортостане следователи прекратили уголовное дело о халатности в связи с тем, что местный Минздрав не стал закупать препарат для лечения редкого заболевания — синдрома Хантера. Об этом сообщает «Медвестник».

Дело возбудили еще осенью 2017 года. В период с 2010 года региональный Минздрав отказывал в закупке препарата «Элапраза» по причине отсутствия средств в бюджете.

При этом дело стало первым в числе разбирательств, которые касались орфанных пациентов (пациентов, с редкими заболеваниями).

Родители детей с генетическим заболеванием планирут оспорить судебное решение.