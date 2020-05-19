"Скорая" на третий день и 4000 рублей штрафа: как прессуют пенсионеров в Москве

Лидер рок-группы «АнимациЯ» Константин Кулясов поделился историей, с которой столкнулась директор коллектива Ольга Леонова.

«Москва. Наши дни. Маме 67 лет. Почувствовала себя плохо, отсутствие вкуса, запахов, насморк температура, – пишет на своей странице в соцсети Ольга. – Начали вызывать бригаду скорой помощи. Два дня не могли этого сделать, она просто не ехала. На третий день на другом конце провода ответили, что врачи у вас уже были. После долгих выяснений и отговорок заполнили-таки новую заявку на вызов. На третий день бригада приехала, что добавило ещё больше вопросов. Взяли тест. Никаких лекарств не дали. Через несколько часов на телефон пришла СМС, мол, установите приложение для слежения за вашей самоизоляцией и делайте селфи по каждому запросу системы, чуть ли не каждые 20 минут. Вы серьезно? 67 лет! Приложение? Селфи? Человек ни разу в жизни к вайфаю не подключался. Сегодня прислали штраф – 4000 за неисполнение. Штраф! Пенсионеру? Да вы просто молодцы, нашли кого ободрать!»

– Я сегодня весь вечер ей объясняла, что такое селфи и как его делать. Безуспешно. И да, костюмы они (врачи. – Ред.) не меняют и никакими средствами не обрызгивают. Лично видела, как из машины вылезали и после сразу запрыгивали и уезжали дальше, – уточнила Ольга, рассуждая на тему того, что машина и средства защиты бригады скорой помощи должны дезинфицироваться после каждого больного.