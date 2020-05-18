Москвичку с инвалидностью оштрафовали за невозможность установить приложение

В Москве прокуратура начала проверку по факту назначения штрафа в размере 4 тысяч рублей женщине с первой группой инвалидности за то, что она не может установить на свой старый телефон приложение «Социальный мониторинг». Об этом пишет ТАСС.

Напомним, приложение «Социальный мониторинг» московские власти обязали устанавливать всех, кто попал под особый карантинный режим в связи с пандемией. Он отслеживает перемещение человека за пределами дома. При этом отмечается, что у оштрафованной женщины еще не был диагностирован коронавирус, а только ОРВИ.

Сама москвичка утратила 90% подвижности и уже более года не выходила из дома.

Ранее стало известно, что данные людей, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции, попали в сеть.