Плановую медпомощь могут начать оказывать в Москве в ближайшее время

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах властей обсудить с Минздравом возможность возобновления плановой медицинской помощи в столице. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 1».

Глава столицы пояснил, что в планах местных властей не перепрофилировать часть стационаров под ковидные центры, а наоборот освободить их под работу с плановыми пациентами. Начнут работу и часть поликлинических служб.

При этом Собянин отметил, что именно открытие медицинских учреждений для населения станет приоритетным на первых этапах снятия ограничительных карантинных мер. «Без парикмахерской еще никто не умирал, а люди, которые не получают плановую медицинскую помощь, через месяц-другой могут быть уже критичными больными», — цитирует Собянина АГН «Москва».

В связи с последней цитатой радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр в своем микроблоге задалась вопросом: