В Ярцевском доме престарелых коронавирус нашли у 94 постояльцев и 22 сотрудников

В Смоленской области произошла вспышка коронавируса в Ярцевском доме престарелых и инвалидов, заболели 120 человек.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, COVID-19 выявлен у 94 постояльцев, 22 работников учреждения, а также у четырех волонтеров.

По словам властей, изначально заболевание обнаружили у двоих сотрудников, после чего всем провели тесты на наличие инфекции.

«По аналогии с Вязьмой в Ярцевском интернате все проживающие разделены на две зоны – те, кто не заражен коронавирусом, находятся в полной изоляции от тех, кто заражен. Утром и вечером производится медицинский осмотр, термометрия», – рассказали в пресс-службе. Там отметили, что состояние инфицированных оценивается как стабильное.

Напомним, в апреле массовое заражение COVID-19 произошло в доме для престарелых в Вязьме, где заболели около 100 постояльцев и персонал.