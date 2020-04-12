В Вяземском доме престарелых коронавирус нашли почти у каждого третьего

По предварительным данным, в вяземском доме-интернате для престарелых коронавирус обнаружен у 86 человек, ещё у одного он диагностирован окончательно. В центральной больнице города лишь 6 аппаратов ИВЛ и 28 коек.

Об этом во время совещания с губернатором Смоленской области рассказала его заместитель Полина Хомайко. Расшифровка совещания приводится на сайте администрации региона.

«Сейчас все проживающие здесь разделены на две зоны: те, у кого выявлен предварительный диагноз, находятся в изоляции и не контактируют с теми, чей тест был отрицательный», — пояснила Хомайко.

Также она отметила, что в Вяземской центральной районной больнице имеется всего 28 готовых коек и шесть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ): «В случае необходимости дополнительные аппараты ИВЛ будут доставлены из других учреждений здравоохранения», — пояснила она. Кроме того, в помощь врачам интерната направлены четыре ординатора Смоленского государственного медуниверситета.

Отметим, что въезд и выезд из города будет закрыт до 30 апреля. Передвигаться смогут лишь те, у кого есть регистрация в Вязьме.

По официальным данным, в Смоленске на сегодня зафиксировано лишь 17 случаев заражения, а один человек уже погиб от коронавируса.