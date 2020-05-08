Эксперты сообщили о значительном снижении активности коронавируса при жаре

Роспотребнадзор заявил, что COVID-19 «практически полностью» теряет инфекционную активность при 30 градусах и выше.

«Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов», – цитирует сообщение ведомства портал стопкоронавирус.рф.

Подчеркивается, что COVID-19, как и любые другие респираторные вирусы, не способен выжить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что в течение нескольких дней вирус может сохраняться на трупах, «поэтому на похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего».