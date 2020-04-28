Ученые: Гены определяют тяжесть симптомов коронавирусной инфекции

В ходе исследования с участием близнецов ученые выяснили, что до 50% симптомов коронавирусной инфекции определяются генетикой пациента. В исследовании приняли участие 2 600 близнецов. Это заполнило еще один пробел в знаниях науки о механизмах развития COVID-19. До проведения этого исследования ученые не знали, какие именно факторы определяют агрессивность симптомов у одних людей и полное их отсутствие у других.

Исследователи Королевского колледжа Лондона применили специальное мобильное приложение для отслеживания симптомов COVID-19. Его скачали более 2,7 млн пользователей, они загружали сюда все свои симптомы. Также с его помощью отследили и состояние здоровья близнецов, принимавших участие в другом исследовании о влиянии генетики на симптоматику коронавирусной инфекции. Результаты показали удивительные результаты и доказали, что геном человека является фактором развития вируса.

Так, среди однояйцевых близнецов, у которых на 100% схожий геном, болезнь протекала приблизительно с одинаковыми симптомами. А у неоднояйцевых генетика определяла лишь 50% симптоматики. Доказано, что жар, диарея, спутанность сознания, потеря вкуса и запахов определяются набором генов каждого конкретного человека. А вот хриплый голос, кашель, снижение аппетита, боли в груди и в животе не определялись генами, они были универсальными практически для всех. При этом у одного однояйцевого близнеца такие симптомы проявлялись, а у другого могли и не появится.