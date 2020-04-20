Только 30% донорских плазм пригодны для лечения коронавируса

Большая часть очагов COVID-19 приходится на медицинские и социальные учреждения. Об этом на совещании у президента РФ Владимир Путина заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Антилидеры в этом вопросе — стационары.

Голикова отметила, что наибольшее количество заражений в Якутии и Мурманской области связаны именно с наличием подобных очагов.

Также на встрече с президентом шла речь о методах лечения коронавирусной инфекции. В частности, об изобретении вакцины, испытании ее на мышах и лечении тяжелых пациентов плазмой тех, кто уже благополучно перенес заболевание.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что на сегодняшний день их организацией проанализированы материалы от двухсот доноров, ранее перенесших коронавирус.

Эксперт отметил, что только 30% переболевших имеют сыворотку с необходимыми антителами, которую можно использовать для лечения больных. 2/3 донорских материалов для лечения не пригодны.

При этом Гинцбург отметил, что центр имеет мощности на проведение 60 анализов для выявления необходимых биоматериалов, но сейчас и эти объемы не замещаются из-за отсутствия доноров из числа переболевших.

Ранее Sobesednik.ru писал, что доноры, вылечившиеся от коронавируса, смогут получать до 1 250 рублей за сданные 150 мл плазмы. При этом у них должны быть отрицательные результаты на гепатиты В, С и ВИЧ.