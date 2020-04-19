Власти Москвы будут платить 1,25 тысячи за 150 мл плазмы с антителами к COVID-19

В Москве доноры крови с антителами на коронавирус будут получать стимулирующие выплаты в размере до пяти тысяч рублей.

Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра Москвы. Поясняется, что за каждые 150 миллилитров плазмы донорам будут выплачивать 1250 рублей, за 600 миллилитров – пять тысяч.

Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к заболеванию. «Кроме этого, у них не должно быть противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, а также хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С», – указывается в сообщении.

Объем разовой сдачи должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.

Отмечается, что переливание донорской плазмы крови с антителами на коронавирусную инфекцию является одним из наиболее эффективных методов лечения инфекции в условиях отсутствия разработанной вакцины. Метод уже активно используется в США, Германии, КНР и других странах. В Москве его начали применять на прошлой неделе.