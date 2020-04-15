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Заразившиеся СOVID-19 в больницах могут подать иски к Минздраву

Здоровье и дом - Здоровье
19:44, 15 апреля 2020

фото: Андрей Струнин
фото: Андрей Струнин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что больше половины очагов заражения коронавирусом — это вспышки в медучреждениях. Аптеки, поликлиники и больницы сегодня — места, где легче всего подхватить вирус.

 — Совершенно очевидно, что в этой ситуации люди, заразившиеся COVID-19 в медучреждениях, могут выставить иски к системе здравоохранения, и не маленькие, — говорит Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов. — О завозе вируса в страну Голикова рассказала 4 февраля, было выявлено 2 человека, эпидемия началась в конце марта, и было много времени, чтобы принять правильные меры по разделению потока пациентов в медучреждениях, но этого не произошло.

Обращаться в аптеку или больницу Саверский советует при крайней надобности, по возможности — перетерпеть. Это сейчас самые опасные с точки зрения эпидемиологической обстановки места.

— Почему возникли эти очереди из «скорых»? — продолжает он. — Потому что посадили на прием больных одного регистратора с одним компьютером?

Еще одной проблемой он называет возможные «приписки» «коронавирусных» больных в больницах. За одного такого пациента из фонда ОМС выплачивается 200 тысяч рублей. Так что такие больные буквально на вес золота.

— Нужно принимать правильные и адекватные решения: кто может и не может гулять, кто может и не может работать, разводить потоки в ЛПУ, — говорит Саверский. — Заперев людей в квартирах, проблемы не решить, можно только создать новые. Уже возросло количество обращений к психиатрам.

 

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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