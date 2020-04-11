В молдавской психбольнице коронавирус обнаружен у 21 пациента и 11 врачей

В психиатрической больнице Кишинева коронавирусной инфекцией заразились свыше 30 пациентов и сотрудников учреждения.

Как пишет «Интерфакс», COVID-19 выявлен у 11 медицинских работников и 21 пациента. На карантине находятся 124 человека, которые вступали в контакт с заболевшими.

Сообщается, что пациенты проходят лечение непосредственно в больнице, их не переводят в другие учреждения в связи с изначальным диагнозом.

По словам главы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, всего в Молдавии было проведено 6839 тестов, выявивших 1438 случаев коронавируса.

Отмечается, что на молдавских медиков приходится примерно 30% от общего числа инфицированных в стране.